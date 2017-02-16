В марте антиалкогольное законодательство ужесточается

Будут ли меньше пить?

С 31 марта 2017 года будет введен запрет на реализацию алкогольной продукции вблизи и на территориях школ, больниц, поликлиник, вузов и медпунктов. С указанной даты устанавливаются дополнительные особые требования к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.



Как сообщают липецкие специалисты в области лицензирования алкогольной продукции, в частности, вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих: к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования); к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством РФ; к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке; к вокзалам, к аэропортам.



Таким образом, изменения, внесенные Законом № 261-ФЗ, устанавливают запрет на реализацию алкогольной продукции вблизи и на территориях школ, больниц, поликлиник, вузов и медпунктов, а также в зданиях (сооружениях), в которых оказываются образовательные и медицинские услуги и осуществляется спортивно-оздоровительная деятельность.



Также 31 марта 2017 года организациям и индивидуальным предпринимателям, торгующим пивом в розницу, нужно будет использовать ККТ (онлайн-кассы) при расчетах с покупателями. Соответствующие новшества утверждены Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ (далее — Закон № 261-ФЗ.). Закон № 261-ФЗ внес ряд изменений и дополнений в Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее — Закон № 171-ФЗ).



В частности, статья 16, в которой определены требования к розничной продаже алкогольной продукции, изложена новой редакции. В соответствии с пунктом 10 статьи 16 «розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-кассовой техники». Новая редакция статьи 16 Закона № 171-ФЗ вступит в силу с 31 марта 2017 года.



К алкогольной продукции, как гласит пункт 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ, относятся спиртные напитки (в том числе водка и коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, а также пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре и медовуха.



Следовательно, с 31.03.17 обязанность по применению ККТ будет распространяться на организации и ИП, которые продают пиво в розницу вне зависимости от формы реализации (магазин или общепит). Отдельно стоит описать ситуацию, которая касается тех розничных продавцов пива, которые применяют ЕНВД. В соответствии пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ, организации и ИП на ЕНВД будут обязаны использовать ККТ в безусловном порядке только с 1 июля 2018 года (см. «Как изменится закон о применении ККТ: онлайн-кассы, электронный чек, отмена льготы для плательщиков ЕНВД»). Однако в данной ситуации необходимо учитывать правила конкуренции правовых норм, в частности, — принцип приоритета специальной нормы над общей, применение которого нашло отражение, в частности, в пункте 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.14 № 47. В описанной ситуации требования «специального» (посвященного регулированию оборота алкоголя) Закона № 261-ФЗ являются приоритетными по отношению к требованиям «общего» Закона № 290-ФЗ. Сказанное означает, что продающие пиво в розницу в магазинах и в общепите, тоже будут обязаны до 31 марта 2017 года приобрести онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). А с 31.03.17 они должны начать передавать налоговикам фискальные данные обо всех расчетах, произведенных на кассе через ОФД.