В Липецкой области до 21 градуса мороза, но затем резко потеплеет

17 и 18 февраля, с приближением теплого атмосферного фронта Скандинавского циклона, местами ожидаются небольшие осадки виде снега и мокрого снега.

Среднесуточная температура воздуха ожидается 17 февраля - 10-12 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы, 18 февраля -3 градуса мороза, что на 5 градуса выше нормы, 19 февраля среднесуточная температура будет около 0, что на 7-9 градусов выше климатической нормы.

17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, туман. Ветер переменный 5-10 м/сек, порывы до 16 м/с. Температура ночью 12-17 мороза, при прояснениях до -21, днем 5-10 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 15-17 градусов мороза, днем 6-8 мороза.

17 февраля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градуса мороза.