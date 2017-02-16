В трёх магазинах Липецка нашли 9 видов просроченных товаров

В том числе пельмени, фарш, котлеты, чебуреки, сыр, соус, сухарики, зефир, десерт.

Накануне было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 7-ми предприятиях торговли Липецка. В ходе наблюдения в 3-х торговых предприятиях выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55.



Так, в одном универсаме на улице Космонавтов с истекшим сроком годности в реализации находились пельмени фасованные (срок реализации до 10.02.2017г.), фарш говяжий, котлета свиная охлажденная (до 14.02.2017г.), чебуреки замороженные (до 16.01.2017г.). Также чипсы в торговом зале предлагались покупателю в картонной таре, оберточных упаковках производителя; отсутствовал ценник на рыбу мороженую минтай.



В другом универсаме на той же улице отсутствовала вывеска с указанием фирменного наименования (наименование) организации, места ее нахождения (адрес); с истекшим сроком годности находились в продаже: сыр «Голландский» (срок реализации до 14.02.2017г.), икорный соус (до 10.02.2017г.), сухарики (до 25.12.2016г.), зефир глазированный (до 12.02.2017г.).



В супермаркете на улице Папина с истекшим сроком годности реализовывалась партия десерта - 12 штук (срок реализации до 09.02.2017г.); отсутствовал ценник на ряженку, на ценнике молока не было указано наименование товара.



С руководителями предприятий проведена разъяснительная беседа, в ходе которой продукция с истекшим сроком годности незамедлительно была снята с продажи. Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования.