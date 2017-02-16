Сев во второй раз пьяным за руль, житель области устроил аварию

Житель села Становое признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как установлено материалами уголовного дела, в мае 2016 года подсудимого арестовали на 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения и невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

19 декабря того же года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", в связи с чем был задержан сотрудниками ДПС.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого мужчина полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинения, суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.