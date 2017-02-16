Дети принесли в библиотеку 58 книг для сверстников из детских домов

В день книгодарения в детской библиотеке прошел урок доброты.

Его провели для второклассников лицея № 44 в детской библиотеке Библиотечно-информационного центра им. П. И. Бартенева. Сначала поговорили о смысле этого понятия – «доброта». А потом библиотекарь предложил детям ответить на ряд вопросов, посвященных этой теме, изменить плохие слова на хорошие и добрые – то есть подобрать антонимы, разобраться в путанице из пословиц и многое другое.



Урок доброты был приурочен к Международному дню книгодарения. Ребята принесли с собой 58 детских книг, которые войдут в подарок для детского дома. Они сделали общее большое доброе дело – приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», а значит, хорошо усвоили то, о чем говорилось на уроке доброты. Надеемся, что ребята поняли главное: нет больших и маленьких добрых дел и поступков. Они все одинаково важны и, как ручейки, собираются в одну большую реку доброты, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.