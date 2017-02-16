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Дети принесли в библиотеку 58 книг для сверстников из детских домов

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#книгодарение #
Дети принесли в библиотеку 58 книг для сверстников из детских домов

В день книгодарения в детской библиотеке прошел урок доброты.

Его провели для второклассников лицея № 44 в детской библиотеке Библиотечно-информационного центра им. П. И. Бартенева. Сначала поговорили   о смысле этого понятия – «доброта». А потом библиотекарь предложил детям ответить на ряд вопросов, посвященных этой теме, изменить плохие слова на хорошие и добрые  – то есть подобрать антонимы,    разобраться в путанице из пословиц  и многое другое.

Урок доброты был приурочен к Международному дню книгодарения.  Ребята принесли  с собой 58 детских книг, которые войдут в подарок для детского дома.  Они сделали общее  большое доброе дело – приняли участие в общероссийской акции  «Дарите книги с любовью», а значит,  хорошо усвоили то, о чем говорилось  на уроке доброты. Надеемся, что ребята поняли главное: нет больших и маленьких добрых дел и  поступков. Они все одинаково  важны и,  как ручейки, собираются в одну  большую реку доброты, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
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#книгодарение #

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