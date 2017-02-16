Ансамбль «Липецкие зори» дал концерт, посвященный природе

В клубе «Общение» в библиотечно-информационном центре «Левобережный» состоялась очередная встреча.

Ансамбль «Липецкие зори» под руководством члена клуба Зои Митрофановны Давыдовой представил программу «У природы нет плохой погоды», посвященную Году экологии в России. Прозвучали песни «Славное море – священный Байкал», «Ой ты, степь широкая », «Русское поле», «Малиновка», «Вижу чудное приволье», «Тополя», «Рябина», «Травы, травы» и другие.



По окончании концертной программы все с интересом познакомились с развернутой книжно-иллюстративной выставкой «Природа в зеркале искусства». Первый ее раздел – «Душой поэта» – содержал издания поэтических сборников С.Есенина, А.Пушкина, Ф. Тютчева, А.Фета, Н.Рубцова, И.Бунина. Во втором – «Языком искусства» – были представлены репродукции картин И. Левитана, И.Шишкина, В.Поленова, Ф.Васильева. Третий раздел – «Звуки музыки» –предлагал литературу о великих композиторах и их произведениях: о П.Чайковском («Времена года»), А. Вивальди («Времена года»), В.А. Моцарте, Л. ван Бетховене, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.