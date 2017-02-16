Общество

сегодня, 11:40

Липецким кадетам показали хронику афганской войны

158
#кадетский класс
Липецким кадетам показали хронику афганской войны

Памятной дате – Дню вывода советских войск из Афганистана – был посвящен урок мужества для юных кадетов средней школы №43 в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина.

Библиотекарь рассказал ребятам о причинах военного конфликта, о том, в каких сложных условиях сражались наши воины. Большое впечатление на кадетов произвела видеохроника о событиях этой войны и книжная выставка. Разговор не ограничился темой афганской войны. Он затронул такие очень важные для каждого юного гражданина – будущего защитника Родины понятия, как честь, долг, патриотизм, мужество, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
158
#кадетский класс

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Проездные липчан нельзя будет отксерить
#Тендер #заказ #проездные
Проездные липчан нельзя будет отксерить

24 минуты назад

Общество
Под Липецком придумывают название спорткомплекса
#название #спорткомплекс #бассейн
Под Липецком придумывают название спорткомплекса

41 минуту назад

Общество
Дом пионеров примет рок-концерт
#Концерт #фестиваль
Дом пионеров примет рок-концерт

56 минут назад

Общество