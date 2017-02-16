Липецким кадетам показали хронику афганской войны

Памятной дате – Дню вывода советских войск из Афганистана – был посвящен урок мужества для юных кадетов средней школы №43 в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина.

Библиотекарь рассказал ребятам о причинах военного конфликта, о том, в каких сложных условиях сражались наши воины. Большое впечатление на кадетов произвела видеохроника о событиях этой войны и книжная выставка. Разговор не ограничился темой афганской войны. Он затронул такие очень важные для каждого юного гражданина – будущего защитника Родины понятия, как честь, долг, патриотизм, мужество, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.