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3 минуты назад

По Липецку прокатятся «Фантастические твари»

#Заезд #праздник #велосипед
По Липецку прокатятся «Фантастические твари»

Костюмированный заезд ждет велосипедистов.

Велогонка «Зимний велокросс «Кросс-кантри Шоу» состоится в Липецке 25 февраля. Старт мероприятию инициативной группы местных велосипедистов «МТБ в Липецке» будет дан в 9 часов в парке Победы.

Заезды будут проводиться среди детей (6-12 лет), мужчин и велоледи всех возрастов; в разрядах «Фэтбайк» и «Фантастические твари» смогут принять участие все желающие без учета возраста. Для каждой категории — своя дистанция. Например, «Фантастические твари» проедут пару кругов. В эту категорию допускаются гонщики в костюмах различных известных сказочных, мультипликационных, кино-образов любых возрастов на исправных велосипедах, приспособленных к зимней езде по пересеченной местности.

Опасная езда, использование бранных выражений, оскорбления и прочие элементы неспортивного поведения могут стать поводом для предупреждения, а при повторных нарушениях, и дисквалификации. Участники, занявшие с 1 по 3 место в каждой категории, награждаются памятными дипломами, медалями и ценными призами от спонсоров мероприятия.
#Заезд #праздник #велосипед

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