В Липецкой области бесплатно раздадут 2000 блинов и 5000 бутербродов

Аттракцион неслыханной щедрости намечен на 25 февраля.

Как рассказала GOROD48 руководитель Центр социальной защиты населения по Грязинскому району Наталья Зелененко, 25 февраля на масленичных гуляньях в Грязях гостей праздника будут угощать бесплатно. Гулянья начнутся в 10:00.



Во время проводов зимы, которые в Грязях традиционно проходят не в Прощеное воскресенье, а на день раньше, в субботу, бесплатно раздадут 2000 блинов и 5000 бутербродов: 2000 бутербродов с колбасой, 2000 бутербродов с так называемой «социальной» красной икрой и 1000 бутербродов с салом.



Чай тоже будет бесплатным: на полевой кухне его сварят 360 литров — а это 2000 стаканов по 180 миллилитров. Также можно будет отведать чая из самовара на углях.



Кроме того, в Грязях во врем Масленицы установят «Врата счастья»: считается, что кто через эти врата пройдет, тот счастье обретет! Причём, как обещают организаторы, тем, кто пройдёт через украшенные лентами врата на дубовых пеньках один раз, светит один год счастья, прошедшим два раза — три года счастья, три раза — счастье на всю оставшуюся жизнь.



Поздравлять грязинцев с Масленицей будут ряженые и скоморохи, в программе также работа «Весёлой карусели» и призового столба, на котором в качестве призов — живые поросята, петухи, зерно, сахар и много чего ещё.



В 11:45 в Грязях сожгут чучело. А в 12:00 состоится концерт. Праздник завершится около 14:00.