Общество

11 минут назад

В Липецке в паводке пострадает до 3800 человек

40
#наводнение #

Такой прогноз сделали спасатели

В зону подтопления попадет до 1000 домов.
40
#наводнение #

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