В Липецке в паводке пострадает до 3800 человек

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14.02.2017 10:19
10.02.2017 21:23
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14.02.2017 13:43
13.02.2017 15:19
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09.02.2017 12:55
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30.01.2017 12:47
29.01.2017 16:36
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11 минут назад
Такой прогноз сделали спасатели
15 минут назад
21 минуту назад
32 минуты назад
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