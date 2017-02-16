24 минуты назад
Агрофирма возвращает долги рабочим после вмешательства правоохранительных структур
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в ходе доследственной проверки по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «Москва на Дону» предприняты меры к полному погашению задолженности.
В настоящее время задолженность перед селянами погашена в полном объеме, а в отношении генерального директора сельхозпредприятия расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
GOROD48 сообщал в конце января о погашении этой же агрофирмой долга перед работниками в размере 1,5 млн рублей, после вмешательства Госинспекции труда.