Агрофирма возвращает долги рабочим после вмешательства правоохранительных структур

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в ходе доследственной проверки по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «Москва на Дону» предприняты меры к полному погашению задолженности.

По данным следствия, генеральный директор предприятия, специализирующего на выращивании в промышленных масштабах картофеля и овощей, с сентября по декабрь 2016 года не выплачивал работникам заработную плату. За защитой своих трудовых прав селяне обратились в следственные органы. По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий, следствием установлено, что гендиректор располагал необходимыми денежными средствами для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности организации, но расходовал их на иные цели. В результате сумма задолженности перед работниками составила более 200 тысяч рублей.



В настоящее время задолженность перед селянами погашена в полном объеме, а в отношении генерального директора сельхозпредприятия расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.



GOROD48 сообщал в конце января о погашении этой же агрофирмой долга перед работниками в размере 1,5 млн рублей, после вмешательства Госинспекции труда.

