Происшествия

32 минуты назад

В Добром «МАЗ» врезался в «ВАЗ» и «Тойоту»

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#дтп
В Добром «МАЗ» врезался в «ВАЗ» и «Тойоту»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

В Липецке,в 15:05, на улице Катукова, 43-летний водитель (водитель), управляя автомобилем «Мицубиси – Оутлендер», допустил столкновение с автомобилем «Киа - Рио» под управлением 27-летнего водителя. В результате столкновения пострадали пассажирка и водитель автомобиля «Киа- Рио», после оказания медицинской помощи в ГБ №4 отпущены. 

В селе Доброе, на  улице Ленина 55-летний водитель   автомобиля «МАЗ» допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Королла» и столкновение с впереди идущим автомобилем «ВАЗ- 21074». В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ- 21074»  получила телесные повреждения. Пострадавшая  была доставлена в ГУЗ "Добровская РБ", после оказания медицинской помощи отпущена.  

В Липецке, на  улице Краснозаводская, 32-летний неработающий водитель, управляя автомобилем «Опель - Астра», вне пешеходного перехода  допустил наезд на 57-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен МУ ГБ СМП №1, после оказания медицинской помощи был отпущен.  

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1033 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7,  неиспользование ремней безопасности – 52, детских удерживающих устройств- 7, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 89, сообщает УГИБДД УМВД России  по  области.

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#дтп

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