Общество

32 минуты назад

Коммунальщики заперли автомобили во дворах улицы Терешковой

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#снег #ЖКХ
Коммунальщики заперли автомобили во дворах улицы Терешковой

Очищая снег в одном месте, коммунальные службы создают проблемы в другом.

Как сообщают в редакцию GOROD48 жильцы некоторых домов по улице Терешковой, коммунальщики там не убирают снег, а передвигают его с места на место.

«Третий раз за эту зиму жильцы дома 9/1 не могут утром выехать со своего двора. Трактор, очищавший проезжую часть улицы, нагрёб валы снега на тротуар, тем самым перекрыв выезд автомобилей из двора, создав ловушку для автомобилистов», – сообщили жильцы.

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Жильцы домов на Терешковой не одиноки в этой проблеме, подобные сигналы поступают из разных частей города. Грейдер, очищая главную дорогу, создает бруствер из льда и снега, который преодолеть непросто ни пешеходам, ни транспортным средствам. 

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#снег #ЖКХ

Комментарии (5)

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Гелиосфера

10 минут назад
Улицы должны чистится качественно. Очищаться все проезды и проходы. Просто проехаться на грейдере ума много не надо. И лопатой махать можно 3 минуты, только тогда зачем коммунальные службы? Для получения наших денег из бюджета?
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Александр

16 минут назад
Тут 3 минуты лопатой помахать и проблема сразу изчезнет
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гостья

19 минут назад
люди, так вы определить что вам надо? то тракторы не едет - плохо, то едет -плохо...тогда возьмите и сами очищайте дороги...почему дворники должны очищать место под стоянку авто?
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Мимоходом

2 минуты назад
Дебилизма, конечно, у коммунальщиков не занимать. Ума у них хватает только чтобы бабки сдирать.
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гость

6 минут назад
Надо как в Японии, хочешь приобрести и зарегистрировать авто, предъяви документ о наличии гаража или машиноместа на специализированной парковке. И в момент решится проблема с очисткой дворов, пожарными, скорой,вывозом мусора и чудилами захватчиками типа я здесь застолбил.
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