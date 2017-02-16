Коммунальщики заперли автомобили во дворах улицы Терешковой

Очищая снег в одном месте, коммунальные службы создают проблемы в другом.

Как сообщают в редакцию GOROD48 жильцы некоторых домов по улице Терешковой, коммунальщики там не убирают снег, а передвигают его с места на место.

«Третий раз за эту зиму жильцы дома 9/1 не могут утром выехать со своего двора. Трактор, очищавший проезжую часть улицы, нагрёб валы снега на тротуар, тем самым перекрыв выезд автомобилей из двора, создав ловушку для автомобилистов», – сообщили жильцы.





Жильцы домов на Терешковой не одиноки в этой проблеме, подобные сигналы поступают из разных частей города. Грейдер, очищая главную дорогу, создает бруствер из льда и снега, который преодолеть непросто ни пешеходам, ни транспортным средствам.