Кухарку психдиспансера чуть не убили на работе

За женщину вступились коллеги.

Мировой судья СУ №3 Ельца Липецкой области рассмотрел обвинение в отношении местного жителя. Мужчину привлекли к ответственности за угрозу убийством в адрес его бывшей супруги.



Как указано в приговоре, преступный конфликт произошел на территории пищеблока «Елецкого психоневрологического диспансера». Рано утром 11 ноября туда пришел пьяный бывший муж одной из работниц. Мужчина просил женщину возобновить отношения. Кухарка была непреклонна: пьющий муж ей не нужен. Беседа экс-супругов, брак которых был расторгнут еще три года назад, быстро переросла в конфликт. Тогда незваный гость достал из кармана самодельный нож и направил его лезвие в сторону женщины. Желая запугать возлюбленную, выпивший мужчина бросился на нее со словами «Зарежу!» и имитировал удар в живот. На крик испуганной коллеги бросились другие работницы пищеблока: они прогнали мужчину угрозами вызвать полицию.



На утро потерпевшая пришла в полицию и описала в заявлении случившееся. Через несколько дней туда вызывали и «виновника»: он оформил явку с повинной. Заметим, что женщина не стала заявлять гражданский иск, а настаивала на уголовном преследовании обидчика.



Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 300 часов обязательных работ. Сферу его деятельности определят органы местного самоуправления. Самодельный нож решено уничтожить.