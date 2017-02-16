Происшествия

42 минуты назад

Кухарку психдиспансера чуть не убили на работе

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#Угроза #убийство #суд #приговор
Кухарку психдиспансера чуть не убили на работе

За женщину вступились коллеги.

Мировой судья СУ №3 Ельца Липецкой области рассмотрел обвинение в отношении местного жителя. Мужчину привлекли к ответственности за угрозу убийством в адрес его бывшей супруги.

Как указано в приговоре, преступный конфликт произошел на территории пищеблока «Елецкого психоневрологического диспансера». Рано утром 11 ноября туда пришел пьяный бывший муж одной из работниц. Мужчина просил женщину возобновить отношения. Кухарка была непреклонна: пьющий муж ей не нужен. Беседа экс-супругов, брак которых был расторгнут еще три года назад, быстро переросла в конфликт. Тогда незваный гость достал из кармана самодельный нож и направил его лезвие в сторону женщины. Желая запугать возлюбленную, выпивший мужчина бросился на нее со словами «Зарежу!» и имитировал удар в живот. На крик испуганной коллеги бросились другие работницы пищеблока: они прогнали мужчину угрозами вызвать полицию.

На утро потерпевшая пришла в полицию и описала в заявлении случившееся. Через несколько дней туда вызывали и «виновника»: он оформил явку с повинной. Заметим, что женщина не стала заявлять гражданский иск, а настаивала на уголовном преследовании обидчика.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 300 часов обязательных работ. Сферу его деятельности определят органы местного самоуправления. Самодельный нож решено уничтожить.
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#Угроза #убийство #суд #приговор

Комментарии (1)

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Крик

22 минуты назад
Вообще-то это угроза убийства. Но наверно это уже не преступление, самые страшные преступники теперь это кто картинки в интернете лайкает и просто с плакатиком стоит, недовольный высокими ценами и ворами-депутатами....
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