Общество

43 минуты назад

Преподаватели елецкого госуниверситета сопроводят сельскохозяйственные проекты школьников

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#ЕГУ им. Бунина #
Преподаватели елецкого госуниверситета сопроводят сельскохозяйственные проекты школьников

На базе агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина состоялась встреча с победителями школьного этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников по направлению «Современные технологии в сельском хозяйстве».

Цель визита школьников заключалась в консультационном сопровождении готовящихся проектных школьных работ преподавателями вуза.

Школьники взялись за серьезные темы, такие как «Создание экологической школьной территории»;  «Обеспечение качества и безопасности молочной продукции»;  «Применение микробиологических комплексов для решения экологических проблем сельскохозяйственного производства».

Школьники работали в группах под руководством преподавателей: эксперта Всероссийского конкурса проектных работ школьников,  кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры технологии хранения и переработки сельхозпродукции Зубковой Т.В., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры агрохимии и почвоведения Тарасовой И.Н., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Захарова В.Л. Научным руководителем одного из школьных проектов является студентка 4 курса агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина Вострикова Алина, обучающаяся по направлению подготовки «Технология производства и переработки сельхозпродукции». Защита проектов состоится уже в начале марта, сообщили в ЕГУ им. И. Бунина.

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#ЕГУ им. Бунина #

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