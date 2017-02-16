Преподаватели елецкого госуниверситета сопроводят сельскохозяйственные проекты школьников

На базе агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина состоялась встреча с победителями школьного этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников по направлению «Современные технологии в сельском хозяйстве».

Цель визита школьников заключалась в консультационном сопровождении готовящихся проектных школьных работ преподавателями вуза.

Школьники взялись за серьезные темы, такие как «Создание экологической школьной территории»; «Обеспечение качества и безопасности молочной продукции»; «Применение микробиологических комплексов для решения экологических проблем сельскохозяйственного производства».

Школьники работали в группах под руководством преподавателей: эксперта Всероссийского конкурса проектных работ школьников, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры технологии хранения и переработки сельхозпродукции Зубковой Т.В., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры агрохимии и почвоведения Тарасовой И.Н., кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Захарова В.Л. Научным руководителем одного из школьных проектов является студентка 4 курса агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина Вострикова Алина, обучающаяся по направлению подготовки «Технология производства и переработки сельхозпродукции». Защита проектов состоится уже в начале марта, сообщили в ЕГУ им. И. Бунина.