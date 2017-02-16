Из-за ссоры по поводу цены проезда тамбовчанин убил липецкого таксиста

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства таксиста.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, вечером 9 марта прошлого года житель Тамбовской области вызвал такси для поездки к своим родственникам в село Васильевка Добринского района.



В дороге пассажир и водитель поссорились по поводу стоимости поездки.

Пьяный пассажир достал складной нож и ударил таксиста в шею. Водитель сумел остановить машину и убежать. Нападавший, из-за того, что был сильно пьян догнать его не смог.

Смертельно раненый таксист сумел добраться до больницы, откуда вызвали полицейских. Водитель от раны умер, а преступника вскоре задержали.

По данному факту нападения на таксиста возбудили уголовное дело, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура района.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.