Общество

11 минут назад

У Петровского моста пробка из-за столкновения автобусов

78
Проезд затруднен в сторону левого берега.
78

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