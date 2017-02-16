Прокуратура добилась закрытия сайтов с рецептами взрывчатки

Федеральный суд удовлетворил иск прокуратуры.

Прокуратура Добринского района выявила 17 сайтов, содержащих подробное описание различных вариантов технологий и инструкций по самодельному изготовлению в домашних условиях более 40 видов взрывчатых веществ, в т.ч. "коктейля Молотова", взрывпакетов, динамита, плаcтиковой взрывчатки магниевых взрывчаток, таймеров, детонаторов, капсюлей-воспламенителей и др. С иском о закрытии доступа к этим сайтам прокуратура обратилась в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области,13 февраля федеральный суд удовлетворил иск, обязав ответчика включить указанные сайты в специальный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке Роскомнадзором.