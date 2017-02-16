В детском бассейне нашли сразу десяток нарушений

Учреждение не прошло проверку.

Сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора в начале февраля провели плановую выездную проверку Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр плавательный бассейн «Янтарь». Организация находится в городе Задонск Липецкой области, уточняют в ведомстве. В ходе проверки были выявлено 10 нарушений требований норм и правил энергетической безопасности. За совершенное административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.11 КоАП РФ, директору предприятия назначено наказание в виде административного штрафа.