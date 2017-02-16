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«Точка зрения»: Как будет осуществляться капитальный ремонт домов Липецка и области в этом году?

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#точка зрения #ФКР
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«Точка зрения»: Как будет осуществляться капитальный ремонт домов Липецка и области в этом году?

Какая работа проводится Фондом капитального ремонта в отношении должников по уплате взносов? Об этом  говорим в программе «Точка зрения» с Генеральным директором «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области» - Александром Козиным.


 
Александр Козин
Генеральный директор «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области»

«За два года (2015-2016) мы сделали капитальные ремонты в 276 домах. Если предметно говорить, то в 2015 году - 94 дома, в 2016-м – все остальные дома. У нас почти в два раза рост. Динамика здесь налицо».

 «У нас произошли коренные изменения. Люди осознали, что это необходимость,– и стали платить взносы. И происходят позитивные изменения в снижении дебиторской задолженности. Если на 1 сентября 2016 она составляла 400 млн. рублей, то сегодня она стала ниже, 360 мн. рублей, идет динамика ее снижения».

 «На этот год у нас поставлена задача - работать с должниками. Выявлены 10 тысяч человек, которые вообще не платят или платят взносы плохо. Мы намерены выставить им претензии и эти долги взыскать до конца этого года».

 «Цель на 2017 год у нас одна: как только позволит погода, приступить к строительно-монтажным работам. По плану это будет в 323 домах. И по плану – замена 55 лифтов. Но еще одну дополнительную цель мы себе ставим – установить 300 лифтов на территории Липецкой области. Потому что это очень важно для безопасности людей».

Для лиц старше 16 лет.


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#точка зрения #ФКР
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