Общество

24 минуты назад

В музее прозвучит сентиментальный блюз

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#музей #блюз #встреча
В музее прозвучит сентиментальный блюз

Будут звучать стихи и песни.

Как сообщает Липецкий областной краеведческий музей, 21 февраля там состоится концерт-встреча с поэтом и автором-исполнителем Юрией Винокуром. Юрий Винокур – частый гость телеэфиров, в частности, постоянный участник многочисленных фестивалей бардовской песни. Помимо своего песенного творчества, Юрий Винокур представит зрителям свой первый сборник «Сентиментальный блюз», в который вошли не только стихи и песни, но и рассказы.
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#музей #блюз #встреча

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