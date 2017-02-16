В музее прозвучит сентиментальный блюз

Будут звучать стихи и песни.

Как сообщает Липецкий областной краеведческий музей, 21 февраля там состоится концерт-встреча с поэтом и автором-исполнителем Юрией Винокуром. Юрий Винокур – частый гость телеэфиров, в частности, постоянный участник многочисленных фестивалей бардовской песни. Помимо своего песенного творчества, Юрий Винокур представит зрителям свой первый сборник «Сентиментальный блюз», в который вошли не только стихи и песни, но и рассказы.