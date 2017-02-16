Липчан зовут на посиделки в интересных костюмах

Теплая компания соберется в музее.

Липецкий музей народного творчества и декоративно прикладного искусства и выставочный проект Липецкие истории приглашает всех желающих на «Семейные посиделки в старинном доме». Встреча начнется в 16 часов 25 февраля.



Участников посиделок встретят в старинной гостиной уютного дома и расскажут о истории здания на Октябрьской, 57. Все вместе вспомнят традиции русской Масленицы. Планируется выступление ансамбля «Истоки» Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н.Игумнова. Вместе с гостями артисты разучат музыкальные народные игры и проведут мастер-класс «Перепляс».



Гостям обещают чай с пряниками и сушками. Особо приветствуется костюмированное участие в посиделках.