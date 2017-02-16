Общество

33 минуты назад

Липчан зовут на посиделки в интересных костюмах

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#Встреча #музей #Масленица
Липчан зовут на посиделки в интересных костюмах

Теплая компания соберется в музее.

Липецкий музей народного творчества и декоративно прикладного искусства и выставочный проект Липецкие истории приглашает всех желающих на «Семейные посиделки в старинном доме». Встреча начнется в 16 часов 25 февраля.

Участников посиделок встретят в старинной гостиной уютного дома и расскажут о истории здания на Октябрьской, 57. Все вместе вспомнят традиции русской Масленицы. Планируется выступление ансамбля «Истоки» Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н.Игумнова. Вместе с гостями артисты разучат музыкальные народные игры и проведут мастер-класс «Перепляс».

Гостям обещают чай с пряниками и сушками. Особо приветствуется костюмированное участие в посиделках.
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#Встреча #музей #Масленица

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