Липчанам снова бесплатно покажут кино

В ходе очередной кинонедели можно будет посмотреть драмы, комедию и мультфильмы.

Липецкий обалстной центр культуры, народного творчества и кино снова приглашает липчан бесплатно в кино. В ходе очередной кинонедели можно будет посмотреть драмы, комедию и мультфильмы.



20 февраля 19.00. «Вулкан страстей» (Франция – Бельгия, 2013) 12+ Комедия. Вход свободный



21 февраля 19.00. «Отчуждение собственности» (Мексика, 2012) 14+ Фантастическая драма. Вход свободный



22 февраля 14.00. Заседание киноклуба «РАКУРС». В программе: просмотр и обсуждение фильма «Зависть богов» (Россия, 2000) 16+ К юбилею актрисы Веры Алентовой. Вход свободный



22 февраля 19.00. «Не видать нам Париж как своих ушей» (США, 2014) 18+ Комедийная мелодрама. Вход свободный



23 февраля 13.00. «Взрыв на рассвете» (Россия, 2005) 12+ Драма. Вход свободный



24 февраля 13.00. «Гора самоцветов 6» (Россия, 2011) 0+ Мультсборник. Вход свободный



25 февраля 13.00. «Гора самоцветов 7» (Россия, 2011) 0+ Мультсборник. Вход свободный



26 февраля 13.00. «Волшебный лес» (Франция, 2012) 0+ Мультфильм. Вход свободный