Культура

43 минуты назад

В Липецке отметят юбилей Веры Алентовой

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#кино #фильм #ВераАлентова
В Липецке отметят юбилей Веры Алентовой

21 февраля актрисе исполнится 75 лет.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, 22 февраля в 14.00 в кинозале ОЦКНТ состоится заседание киноклуба «Ракурс», посвященное юбилею актрисы Веры Алентовой.

В программе - просмотр и обсуждение фильма «Зависть богов» (Россия, 2000) 16+. Вход свободный.

21 февраля народной артистке России Вере Алентовой исполнится 75 лет. На её счету - десятки ролей в кино, но, пожалуй, самая известная - это Екатерина Александровна Тихомирова (Катерина) в картине "Москва слезам не верит".

Фото woman.ru
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#кино #фильм #ВераАлентова

Комментарии (1)

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С хрена ли????

6 минут назад
Заняться нечем, что ли?
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