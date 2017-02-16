17-летняя мошенница обманула 40-летнего мужчину в кафе «Шаурма»

Полицейские задержали подозреваемую.

15 февраля в полицию обратился 40-летний житель села Никольское Усманского района, по словам мужчины, в кафе "Шаурма" на проспекте Победы в Липецке неизвестная ему девушка путем обмана завладела его сотовым телефоном стоимостью 10 000 рублей и скрылась.



По подозрению в совершении данного преступления установлена и доставлена в полицию 17-летняя учащаяся техникума. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.