Происшествия

46 минут назад

17-летняя мошенница обманула 40-летнего мужчину в кафе «Шаурма»

2 885
#мошенничество
1
17-летняя мошенница обманула 40-летнего мужчину в кафе «Шаурма»

Полицейские задержали подозреваемую.

15 февраля в полицию обратился 40-летний житель села Никольское Усманского района, по словам мужчины, в кафе "Шаурма" на проспекте Победы в Липецке неизвестная ему девушка путем обмана завладела его сотовым телефоном стоимостью 10 000 рублей и скрылась. 

По подозрению в совершении данного преступления установлена и доставлена в полицию 17-летняя учащаяся техникума. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
2 885
#мошенничество
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хм

32 минуты назад
Как можно ходить в кафе "Шаурма"?? Есть кошатину с крысятиной в шаурме?
ответить

Гру

33 минуты назад
Нонкина школа. Шалава малолетняя отработалась.
ответить

Еще в рубрике

Прокуратура добилась закрытия сайтов с рецептами взрывчатки
#взрывчатые вещества #Интернет
Прокуратура добилась закрытия сайтов с рецептами взрывчатки

8 минут назад

Происшествия
У 19-летнего липчанина нашли контейнер с наркотиками
#наркотики
У 19-летнего липчанина нашли контейнер с наркотиками

59 минут назад

Происшествия
Грузовик «собрал» две легковушки
#авария #ДТП
Грузовик «собрал» две легковушки

сегодня, 08:55

Происшествия