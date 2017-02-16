Происшествия
46 минут назад
17-летняя мошенница обманула 40-летнего мужчину в кафе «Шаурма»
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Полицейские задержали подозреваемую.
15 февраля в полицию обратился 40-летний житель села Никольское Усманского района, по словам мужчины, в кафе "Шаурма" на проспекте Победы в Липецке неизвестная ему девушка путем обмана завладела его сотовым телефоном стоимостью 10 000 рублей и скрылась.
По подозрению в совершении данного преступления установлена и доставлена в полицию 17-летняя учащаяся техникума. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
По подозрению в совершении данного преступления установлена и доставлена в полицию 17-летняя учащаяся техникума. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
2 885
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