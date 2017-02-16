Липецкий депутат собирает истории коммунальных побед

Лучшие рассказы получат награду.

Депутат липецкого областного Совета Андрей Трофименков через свою официальную страницу в социальной сети объявил сбор истории о победах рядовых граждан над коммунальными проблемами. Автора проекта интересуют рассказы о том, как земляки законным способом добились снижения платежей за ЖКХ, ремонта дороги или субсидии на улучшение жилищных условий.Указывается, что авторам историй предстоит не только оформить рассказ о коммунальном триумфе, но и ответить на вопросы интересующихся тонкостями победы. Авторы трех лучших историй, как обещает депутат, получат символические призы.