Общество

42 минуты назад

Липецкий депутат собирает истории коммунальных побед

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#ЖКХ #история
Липецкий депутат собирает истории коммунальных побед

Лучшие рассказы получат награду.

Депутат липецкого областного Совета Андрей Трофименков через свою официальную страницу в социальной сети объявил сбор истории о победах рядовых граждан над коммунальными проблемами. Автора проекта интересуют рассказы о том, как земляки законным способом добились снижения платежей за ЖКХ, ремонта дороги или субсидии на улучшение жилищных условий.



Указывается, что авторам историй предстоит не только оформить рассказ о коммунальном триумфе, но и ответить на вопросы интересующихся тонкостями победы. Авторы трех лучших историй, как обещает депутат, получат символические призы.
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#ЖКХ #история

Комментарии (2)

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)))

9 минут назад
Когда коту делать нечего... Это насколько же нашим депутатам нечем заняться!
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АНДРЕЮ ТРОФИМЕНКОВУ

40 минут назад
Андрей хватит пиаром и саморекламой заниматься ! ! ! Ты во вторник, в горархитектуре, сидел "в рот воды набрав", когда неравнодушные липчане активно высказывались по судьбе Нижнего парка и Каменого лога. Когда эмоции кипели. А только вышел за порог администрации, сразу же кинулся пиариться в соцсетях. Зоопарк видите ли на месте оставляют. Ты чтоли этого добился? У города финансов вот этот вопрос сейчас и не сильно кого-нибудь интересует.
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