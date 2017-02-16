Яслями бандитизма в Липецке стал поселок ЛТЗ

На территории ОП №6 УМВД РФ по Липецку рост подростковой преступности в прошлом году составил 45,5%.

На состоявшемся вчера в администрации Липецка совместном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и антинаркотической комиссии было сказано о том, что в прошлом году подростки совершили 38 тяжких и особо тяжких преступлений (в 2015-м таких злодеяний было всего 22). «Малолетки» попадались на грабежах, вымогательстве, угонах и поджогах автомобилей, сбыте наркотиков, ношении оружия, избиениях, которые попали под квалификацию 111-й и 112-й статей Уголовного кодекса РФ, предполагающей ответственность за нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевших. Более того, подросткам вменяли применение насилия в отношении полицейских и оскорбление представителей власти. Каждое шестое преступление несовершеннолетние совершили в состоянии алкогольного опьянения.



Всего же за прошлый год несовершеннолетние попались на 185 преступлениях, что больше на 1,1%, чем годом ранее. Среди школьников, воспитанников детдомов, учащихся профтехучилищ, студентов техникумов 34 «рецидивиста», тех, кто уже попадался на совершении уголовно наказуемых деяний ранее. А уже осужденными шестью «малолетками» было совершено 18 новых преступлений.



Самыми преступными районами города стали те, которые обслуживает ОП №4 УМВД РФ по Липецку (ранее Правобережный отдел милиции), где подростковая преступность выросла на 33,3%, и ОП №6 (более известный липчанам как Тракторозаводской отдел милиции), где рост уголовно наказуемых деяний составил 45,5%.



Руководитель УМВД РФ по Липецку Александр Акаткин привел пример двух серийных угонщиков автомобилей, которыми были воспитанник Грязинского дома-интерната и ученик школы №40 Липецка. На их счету - 12 преступлений.



В 2016 году за административные правонарушения к административной ответственности были привлечены 3255 несовершеннолетних. Из них 1132 подростка - за употребление спиртных напитков, 18 - за употребление и хранение наркотических средств. Еще 933 представителя молодого поколения попались на мелком хулиганстве.



В прошлом году на профилактический учет инспекторы отделов по делам несовершеннолетних поставили на профилактический учет 670 подростков (323 из них получили статус безнадзорных) и 503 неблагополучные семьи. В отношении родителей, ведущих аморальный образ жизни, полиция подготовила 103 материала для решения вопроса о лишении или ограничении их родительских прав.