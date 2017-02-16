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У 19-летнего липчанина нашли контейнер с наркотиками

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#наркотики
У 19-летнего липчанина нашли контейнер с наркотиками

За прошедшие у шестерых задержанных полицейскими обнаружены в общей сложности 22,44 грамма синтетического наркотического вещества и 164,99 грамма марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, у задержанного за административное правонарушение 19-летнего липчанина при личном досмотре обнаружен пластиковый контейнер, в котором находились  расфасованные пакетики с порошкообразным веществом белого цвета общей массой смеси 1,15 грамма. Экспертиза показала, что изъятое вещество - синтетический наркотик.Ранее юноша был судим за кражу и грабёж.

Краснинским отделении полиции возбуждено уголовное дело в отношении 25 летнего жителя села Нижнедрезгалово у которого обнаружено и изъято 164,99 грамма марихуаны. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следстви

2 343
#наркотики

Комментарии (2)

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к ардаш

40 минут назад
Я больше по фунфырям.
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к ардаш

44 минуты назад
Я больше по фунфырям.
ответить

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