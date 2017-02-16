У 19-летнего липчанина нашли контейнер с наркотиками

За прошедшие у шестерых задержанных полицейскими обнаружены в общей сложности 22,44 грамма синтетического наркотического вещества и 164,99 грамма марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, у задержанного за административное правонарушение 19-летнего липчанина при личном досмотре обнаружен пластиковый контейнер, в котором находились расфасованные пакетики с порошкообразным веществом белого цвета общей массой смеси 1,15 грамма. Экспертиза показала, что изъятое вещество - синтетический наркотик.Ранее юноша был судим за кражу и грабёж.

Краснинским отделении полиции возбуждено уголовное дело в отношении 25 летнего жителя села Нижнедрезгалово у которого обнаружено и изъято 164,99 грамма марихуаны. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следстви