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Грузовик «собрал» две легковушки

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#авария #ДТП
Грузовик «собрал» две легковушки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 февраля в Липецке на улице Катукова 43-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси – Оутлендер», допустил столкновение с автомобилем «Киа - Рио» под управлением 27-летнего водителя. В результате столкновения пострадали пассажирка и водитель автомобиля «Киа- Рио», после оказания медицинской помощи в ГБ №4 отпущены.

В селе Доброе 55-летний водитель автомобиля «МАЗ» допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Королла» и столкновение с впереди идущим автомобилем «ВАЗ- 21074». В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ- 21074» получила телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена в ГУЗ "Добровская РБ", после оказания медицинской помощи отпущена.

В Липецке на улице Краснозаводской 32-летний водитель «Опеля - Астра» вне пешеходного перехода сбил 57-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен МУ ГБ СМП №1, после оказания медицинской помощи отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1033 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 52, детских удерживающих устройств- 7, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 89.


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#авария #ДТП

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6 минут назад
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