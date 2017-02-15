Полностью закрыты на карантин 13 школ Липецка

Еще днем их было 11.

Департамент образования Липецка вечером распространил информацию, что 16 февраля будут закрыты на карантин 13 школ города. Это общеобразовательные учреждения №8, 10, 12, 17, 18, 49,51, 54, 63, 66, 68, 69, 70.

Сегодня днем количество школ, в которых объевили незапланированные каникулы равнялось 11-ти.

В 270 классах 34 общеобразовательных учреждений образовательный процесс частично приостановлен. В гимназии №1 приостановлены занятия в 2-х классах, в общеобразовательных учреждениях №3 – в 3 –х, №4 – в 2-х, №5 – в 1-ом, №6 – в 2-х, №9 – в 5-ти, №11 – в 5-ти, №14 – в 7-ми, №16 – в 2-х, №17 – в 36-ти, №19 – в 1-ом, №20 – в 3-х, №23 – в 3-х, №25 – в 2-х, №28 – в 2-х, №31 – в 9-ти, №33 – в 6-ти, №37 – в 5-ти, №38 – в 2-х, №41 – в 2-х, №42 – в 3-х, №45 – в 2-х, №46 – в 1-ом, №47 – в 4-х, №48 – в 11-ти, №49 – в 8-ми, №50 – в 4-х, №51 – в 5-ти, №52 – в 7-ми, №55 – в 13-ти, №59 – в 12-ти, №62 – в 2-х, №65 – в 6-ти, №77 – в 12-ти классах.

Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.