Липчанка подала заявку на выступление в чемпионате Европы под нейтральным флагом

После заявлений о желании выступать на Евро под российским триколором Елена Коробкина подумала и остыла.

Липецкая бегунья Елена Коробкина все-таки подала заявку на выступление в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

При этом спортсменка согласна выступать под нейтральным флагом в соревнованиях, которые пройдут в столице Сербии Белграде с 3 по 5 марта.

Коробкина, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, могла бы выступить в Белграде в забегах на 1 500 и 3 000 метров. Первая из них в 2013 году принесла ей «серебро» Всемирной Универсиады в Казани; вторая – «золото» чемпионата Европы-2015 в Праге.

Любопытно, что ранее липчанка заявляла, что подавала заявку в Международную федерацию легкой атлетики (IAAF) на выступление под нейтральным флагом только на участие в коммерческих стартах, а на чемпионате Европы хотела бы выступать под российским «триколором».

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему исключена из IAAF из-за череды допинговых скандалов, и единственный шанс для отечественных спортсменов попасть на международную арену – выступать под нейтральным флагом и формально не представлять ни одну страну. При этом заявки каждого легкоатлета рассмотрят, и вынесут решение о допуске или не допуске. Исключением является лишь Дарья Клишина, единственная из российских представителей «королевы спорта», допущенная к участию в Олимпиаде-2016 в Рои-де-Жанейро, а позже – во всем мировым стартам. Все потому, что Дарья живет, тринируется и сдает допинг-пробы не в России, а в США.

Спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников заявил, что индивидуальные заявки на участие в Евро подал 21 легкоатлет из России: Анастасия Калина, Елена Коробкина, Анжелика Сидорова, Мария Кучина, Ольга Муллина, Кристина Сивкова, Иван Ухов, Светлана Школина, Евгения Соловьева, Максим Афонин, Анна Щагина, Анна Кукушкина, Даниил Цыплаков, Константин Толоконников, Люкман Адамс, Александра Гуляева, Илья Шкуренев, Александр Лесной, Александр Меньков, Валентин Смирнов и Алексей Федоров.