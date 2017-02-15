Мэр Липецка сдал свои позиции в популярном рейтинге

Сергей Иванов с первого места откатился на третье.

Мэр Липецка Сергей Иванов утратил лидерство в медиарейтинге мэров городов ЦФО, уступив его воронежскому градоначальнику Александру Гусеву. Иванов с первого места в рейтинге компании «Медиалогия» по итогам 2016 года откатился на третье, пропустив вперед еще и коллегу из Ярославля Владимира Слепцова.

Как отметили в «Медиалогии», анализирующей популярность чиновников в СМИ, на положение воронежца Гусева повлияли перестановки в строительном блоке мэрии. Александр Гусев объявил, что намерен лично контролировать деятельность отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства. В СМИ также широко освещалось назначение новым главой управы Ленинского района начальника управления административно-технического контроля (АТК) мэрии Сергея Корчевникова.



Позиции мэра Липецка Сергея Иванова обеспечило внимание СМИ к назначению Александра Алынина председателем городского департамента транспорта. Также позитивное влияние на рейтинг мэра оказала его инспекция работ по расчистке дворовых территорий, которую он провел вместе с вице-губернатором Александром Наролиным, руководителем Государственной жилищной инспекции региона Денисом Надеевым и председателем департамента ЖКХ Евгением Лисаконовым.



В рейтинге представлены 15 мэров, поэтому позиции Иванова в «тройке призеров» можно назвать высокими.

Аутсайдером является мэр Костромы Юрий Журин.