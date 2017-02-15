Общество

31 минуту назад

Липецкая вечЁрка: 15 февраля

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#Обзор #события
Липецкая вечЁрка: 15 февраля

Таинственная смерть, верблюд в фуфайке и цензурные частушки.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 15 февраля.

Самое высокие внимание липчане сегодня уделили таинственной смерти контрактника. Его тело обнаружила невеста.

Кроме того, читателей заинтересовала история избитой сыном женщины. Такое она не пережила…

Бурное обсуждение вызвал конкурс на цензурные частушки о Масленице. Творчество в стиле Шнура в местном ДК не принимают.

Не менее активно обсуждался и «украинский вопрос»: тема «Рошена» и «Порошенко» не оставляет головы липчан.

А вот самой позитивной читатели сегодня посчитали заметку насчет новорожденного верблюжонка в фуфайке. Значит, быть добру!
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#Обзор #события

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