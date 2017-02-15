Липецкие школьники сдали «Дорожную азбуку»

Тестирование напоминало экзамены на знание правил дорожного движения.

Как сообщили в городском департаменте образования, 235 учащихся 5-11-х классов, ставших победителями школьного этапа, приняли участие в муниципальном этапе областной акции школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука». В школе №51, где состоялось мероприятие, ребята проходили электронное тестирование: в течение 10 минут им нужно было правильно ответить на 15 вопросов.

По количеству правильных ответов и времени, затраченному на тестирование, были определены лидеры муниципального этапа. Это школьники из общеобразовательных учреждений №9, 10, 18, 23, 31, 45, 51, 54, 66, 69, 70, Центра творчества «Правобережный», Дома творчества «Октябрьский». Победители и призеры были определены по каждой классной параллели общеобразовательных организаций.

14 учащихся из школ №9, 10, 23, 31, 51, 54, 70, ЦТ «Правобережный», ДТ «Октябрьский», которые заняли 1-е и 2-е места в муниципальном этапе, примут участие в областном этапе акции. Победители и призеры областного этапа будут награждены грамотами и призами.

Акция проводится в рамках государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области». Среди задач акции: повышение интереса школьников к углубленному изучению основ дорожной безопасности; развитие умения применять полученные знания на практике; привлечение преподавателей, сотрудников Госавтоинспекции к руководству отрядами, объединениями юных инспекторов движения; привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.