В мире
14 минут назад
Ученые нашли «ген стройности»
Он отвечает за чувство насыщение.
Ученые из Австралии и Дании нашли ген "насыщения". Специалисты надеются, что их открытие позволит разработать новое лекарство от ожирения. Ген под названием ETS-5 нашли у круглых червей, пишет «Петербургский дневник».
Ученые убеждены, что подобный ген имеется и у самого человека, поскольку 80% генов круглых червей совпадают с человеческими. В будущем эксперты хотят заняться разработкой терапии, которая могла бы регулировать "ген насыщения" после принятия меньшего или большего приема пищи.
Это открытие теоретически дает науке возможность разработать лекарства, усиливающие активность данного гена. В этом случае они будут иметь ярко выраженное диетическое воздействие, позволяя жертвам ожирения плавно худеть, избавляясь от лишнего веса.
Ученые убеждены, что подобный ген имеется и у самого человека, поскольку 80% генов круглых червей совпадают с человеческими. В будущем эксперты хотят заняться разработкой терапии, которая могла бы регулировать "ген насыщения" после принятия меньшего или большего приема пищи.
Это открытие теоретически дает науке возможность разработать лекарства, усиливающие активность данного гена. В этом случае они будут иметь ярко выраженное диетическое воздействие, позволяя жертвам ожирения плавно худеть, избавляясь от лишнего веса.