Бывший экс-глава Крыма заподозрен во взятке

Объемом в 27 млн рублей.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя совета министров Республики Крым. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере).



По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.



Ранее Главным следственным управлением СК России по Республике Крым по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело в отношении посредника, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В настоящее время подозреваемый задержан. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.