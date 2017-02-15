В мире

25 минут назад

Украина станет разменной монетой?

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#Международные отношения #мнения #эксперт
Украина станет разменной монетой?

Так видят будущее отношений США и России.

Несмотря на заявления американской стороны по поводу необходимости возвращения Крыма Украине, Россия продолжает связывать большие надежды с США, уверен польский аналитик Войцех Конончук. Он подчеркивает, что Украина является важным, но не единственным элементом международной повестки дня, которую Россия хотела бы решать с новым главой Белого дома, пишет RT.

- Украина может быть только одним из элементов сделки, — говорит Войцех Конончук, аналитик Центра восточных исследований, пишет Wirtualna Polska.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о "российских связях" его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон.

 - Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон, — написал президент в Twitter.
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#Международные отношения #мнения #эксперт

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