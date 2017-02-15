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37 минут назад

Следующий: глава Карелии ушел в отставку

84
#Отставка
Следующий: глава Карелии ушел в отставку

Путин назначил врио.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Карелии уроженца региона директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артура Парфенчикова. Об этом сообщается на сайте Кремля. Сегодня губернатор Карелии Александр Худилайнен, чьи полномочия истекают 24 мая, заявил о досрочной отставке. Президент РФ пообещал оказывать поддержку врио главы Республики Карелия Артуру Парфенчикову и пожелал ему успехов на этом посту. Парфенчиков отметил, что для него большая ответственность — «оправдать доверие своих земляков», и выразил надежду, что понимание проблем региона поможет ему в работе. Напомним, что ранее президент принял отставки губернаторов Новгородской и Рязанской областей.
84
#Отставка

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