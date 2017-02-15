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56 минут назад
Про Крым для США: «Свое не возвращаем»
Мария Захарова ответила на претензии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва "свои территории не возвращает", указывает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и "вернет Крым". Также Спайсер отметил, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.
Российские политики раскритиковали такое заявление. Член Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что Крым российский и не является предметом торга между Россией и США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и "вернет Крым". Также Спайсер отметил, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.
Российские политики раскритиковали такое заявление. Член Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что Крым российский и не является предметом торга между Россией и США.