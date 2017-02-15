Здоровье
сегодня, 16:17
Общегородской карантин в Липецке пока вводить не будут
Пока не заболеет каждый пятый школьник.
В редакции GOROD48 телефоны, как говорится, раскалились до красна. Родители учащихся школ интересуются, почему департамент образования администрации Липецка не вводит карантин по гриппу вто время как заболеваемость детей и подростков день ото дня растет.
Этот вопрос мы адресовали вице-мэру Липецка Евгению Павлову, курирующему систему дошкольного и школьного образования.
- Решение о карантине принимает областное управление Роспотребнадзора на основании данных о заболеваемости, которые предоставляют медики и педагоги. Обычно карантин вводят, когда гриппом и ОРВИ болеет 20 процентов школьников. Пока эпидпорог по вирусным и инфекционным простудным заболеваниям не превышен. Этими болезнями болеет не более семи процентов школьников, - ответил заместитель главы Липецка.
Этот вопрос мы адресовали вице-мэру Липецка Евгению Павлову, курирующему систему дошкольного и школьного образования.
- Решение о карантине принимает областное управление Роспотребнадзора на основании данных о заболеваемости, которые предоставляют медики и педагоги. Обычно карантин вводят, когда гриппом и ОРВИ болеет 20 процентов школьников. Пока эпидпорог по вирусным и инфекционным простудным заболеваниям не превышен. Этими болезнями болеет не более семи процентов школьников, - ответил заместитель главы Липецка.
Анна
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