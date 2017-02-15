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Общегородской карантин в Липецке пока вводить не будут

9 805
#карантин #грипп
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Общегородской карантин в Липецке пока вводить не будут

Пока не заболеет каждый пятый школьник.

В редакции GOROD48 телефоны, как говорится, раскалились до красна. Родители учащихся школ интересуются, почему департамент образования администрации Липецка не вводит карантин по гриппу вто время как заболеваемость детей и подростков день ото дня растет. 

Этот вопрос мы адресовали вице-мэру Липецка Евгению Павлову, курирующему систему дошкольного и школьного образования.

- Решение о карантине принимает областное управление Роспотребнадзора на основании данных о заболеваемости, которые предоставляют медики и педагоги. Обычно карантин вводят, когда гриппом и ОРВИ болеет 20 процентов школьников. Пока эпидпорог по вирусным и инфекционным простудным заболеваниям не превышен. Этими болезнями болеет не более семи процентов школьников, - ответил заместитель главы Липецка.
9 805
#карантин #грипп
1

Комментарии (9)

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Анна

19 минут назад
Правильно статистика говорит, что гриппом и орз мало балеют,так как такие диагнозы врачи не пишут. У нас пол школы с " орз" дома лежат, а школа работает ,что бы свою статистику не портить!!! Только почему тогда в инфекционке мест нет?
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Екатерина

20 минут назад
Видимо информация о процентах заболеваемости в некоторых школах остается только в их стенах В классах болеют по 30-40 и даже 50% учащихся , но вокруг тишина . На вопрос о карантине , отвечают :"можете даже не думать , все равно не закроют " . Интересная картина вырисовывается..
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Горожанин

26 минут назад
Гражданин Павлов в школу зайди.чтоб у тебя язык отсох.
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Ученик

29 минут назад
Мда... 7%... точно... откуда они блин эти цифры берут? И ещё: я понимаю, что карантин вводят, чтобы дети не болели. Но тогда вопрос: зачем дожидаться пока все заболеют повально? Зачем? Ведь каждый день растёт заболеваемость.
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однако

32 минуты назад
и весна к нам не придет!!!!!!!!!
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однако

34 минуты назад
нельзя карантин вводить, тогда придется масленницу отменять!
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ьььььььььььь

45 минут назад
и иттьбюбьтитьбю.юбьтиьбю
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Елена

50 минут назад
Уважаемый Евгений Павлов зайдите в поликлиники и посмотрите глазами своими, а не глазами директоров школ.
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Луиза

54 минуты назад
Печально :с
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