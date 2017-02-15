Общегородской карантин в Липецке пока вводить не будут

Пока не заболеет каждый пятый школьник.

В редакции GOROD48 телефоны, как говорится, раскалились до красна. Родители учащихся школ интересуются, почему департамент образования администрации Липецка не вводит карантин по гриппу вто время как заболеваемость детей и подростков день ото дня растет.



Этот вопрос мы адресовали вице-мэру Липецка Евгению Павлову, курирующему систему дошкольного и школьного образования.



- Решение о карантине принимает областное управление Роспотребнадзора на основании данных о заболеваемости, которые предоставляют медики и педагоги. Обычно карантин вводят, когда гриппом и ОРВИ болеет 20 процентов школьников. Пока эпидпорог по вирусным и инфекционным простудным заболеваниям не превышен. Этими болезнями болеет не более семи процентов школьников, - ответил заместитель главы Липецка.

