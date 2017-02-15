Для прихожан липецкого храма свяжут носки и варежки

Благотворительностью занимаются рукодельницы.

Проект помощи благотворительным фондам и их подопечным решил заняться рукоделием в пользу Троицкого храма Липецка. Мастерицы готовы связать носки для прихода.



Как указывают в проекте «Уютка», в начале февраля им пришло письмо с просьбой от помощи восстанавливающемуся Троицкому храму Липецка. В сообществе рукодельниц хотят помочь пожилым и многодетным силами молодежи прихода. Для этого до 9 апреля мы будут вязать и готовить сувениры, чтобы многодетные и малоимущие прихожане, помогающие в восстановлении храма, могли получить уютные подарки и вещи в светлому празднику Пасхи.



В качестве подарков указывают теплые носки, шапки, варежки, шарфы, вязаные вещи для малышей (пинетки, шапочки, кофточки - до 1 года), косынки для девочек (вязаные, для посещения храма), салфетки, игрушки в разных техниках и пасхальные сувениры.