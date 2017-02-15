Общество

сегодня, 16:21

Для прихожан липецкого храма свяжут носки и варежки

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#Помощь #подарок
Для прихожан липецкого храма свяжут носки и варежки

Благотворительностью занимаются рукодельницы.

Проект помощи благотворительным фондам и их подопечным решил заняться рукоделием в пользу Троицкого храма Липецка. Мастерицы готовы связать носки для прихода.

Как указывают в проекте «Уютка», в начале февраля им пришло письмо с просьбой от помощи восстанавливающемуся Троицкому храму Липецка. В сообществе рукодельниц хотят помочь пожилым и многодетным силами молодежи прихода. Для этого до 9 апреля мы будут вязать и готовить сувениры, чтобы многодетные и малоимущие прихожане, помогающие в восстановлении храма, могли получить уютные подарки и вещи в светлому празднику Пасхи.

В качестве подарков указывают теплые носки, шапки, варежки, шарфы, вязаные вещи для малышей (пинетки, шапочки, кофточки - до 1 года), косынки для девочек (вязаные, для посещения храма), салфетки, игрушки в разных техниках и пасхальные сувениры.
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#Помощь #подарок

Комментарии (1)

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Голос с небес

25 минут назад
Совсем не плохая благотворительность,давайте трудитесь,бог Вам в помощь!
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