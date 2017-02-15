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В Липецке полностью ушли на карантин уже 11 школ

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#карантин #ОРВИ #грипп
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В Липецке полностью ушли на карантин уже 11 школ

Закрыты школы №8 и 18.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая,в Липецке полностью ушли на карантин ещё две школы - №8 и 18. По последним данным, в Липецке по причине гриппа и ОРВИ полностью приостановлены занятия уже в 11 школах: № 8, 10, 12, 17, 18, 49, 51, 54, 63, 66, 68. Напомним, ещё две школы готовятся к массовому карантину, но пока не прислали документы - полностью закрыть собираются школу №69, а в школе №70 уйдет на карантин всё среднее звено (на карантин распустят всех, кроме начальных классов).

Кроме того, частичный карантин охватил около 200 классов 30 школ: № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 31, 33, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 59, 62, 65, 77.

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп
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Комментарии (3)

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Катрин

35 минут назад
мда. хочу напомнить, что карантин вводится с целью того, чтобы меньше детей заболело. а что делаете вы? дожидаетесь, когда заболеют все, только после этого объявляете карантин. это нормально?
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Лилейник

42 минуты назад
Просто не пускайте детей в школы, а не ждите когда закроют, мы родители сами отвечаем за детей. Я своему разрешила сидеть дома, т.к. в нашей 29, учителя заняты конкурсом детей учить некогда.
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Аня

46 минут назад
Закройте 77 школу!
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