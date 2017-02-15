Липчане не выполнили план по смертности

Умерших больше, чем планировалось.

Две трети (67%) регионов в 2016 году не достигли целевых показателей по снижению смертности населения, утвержденных региональными программами развития здравоохранения, указывают в ОНФ. В числе таких регионов и Липецкая область.



Из их числа более чем на 10% не выполнили план Владимирская, Курская, Липецкая, Смоленская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Оренбургская, Самарская, Курганская, Новосибирская области, а также Республика Карелия.



- Общая смертность населения по стране за год, по данным Росстата, составила 12,9 случая на тысячу человек, что существенно выше целевого показателя госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 12,3 случая на тысячу человек. Планы по снижению смертности не выполняются третий год подряд. Не исключено, что именно поэтому Минздрав планирует пересмотр целевого показателя по общей смертности на 2020 г. в сторону ухудшения, – директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Эдуард Гаврилов.



Эдуард Гаврилов выразил надежду, что негативные статистические показатели станут для руководителей региональных и федерального минздравов сигналом к принятию мер по повышению качества и доступности медпомощи для населения.