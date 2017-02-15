Общество

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Липчане не выполнили план по смертности

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#ОНФ #мониторинг #медицина #смертность
Липчане не выполнили план по смертности

Умерших больше, чем планировалось.

Две трети (67%) регионов в 2016 году не достигли целевых показателей по снижению смертности населения, утвержденных региональными программами развития здравоохранения, указывают в ОНФ. В числе таких регионов и Липецкая область.

Из их числа более чем на 10% не выполнили план Владимирская, Курская, Липецкая, Смоленская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Оренбургская, Самарская, Курганская, Новосибирская области, а также Республика Карелия.

- Общая смертность населения по стране за год, по данным Росстата, составила 12,9 случая на тысячу человек, что существенно выше целевого показателя госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 12,3 случая на тысячу человек. Планы по снижению смертности не выполняются третий год подряд. Не исключено, что именно поэтому Минздрав планирует пересмотр целевого показателя по общей смертности на 2020 г. в сторону ухудшения, – директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Эдуард Гаврилов.

Эдуард Гаврилов выразил надежду, что негативные статистические показатели станут для руководителей региональных и федерального минздравов сигналом к принятию мер по повышению качества и доступности медпомощи для населения.
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#ОНФ #мониторинг #медицина #смертность

Комментарии (4)

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Чинуша

12 минут назад
Ай - ай, просчитались! Ну да ладно, за то план перевыполнили....
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Х

17 минут назад
Экономический геноцид населения Липецкой области! Что бы еще увеличить смертность, нужно еще срезать зарплаты и еще поднять цены! Исполнение плана Обамы руками наших чинуш!
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гость

34 минуты назад
надо повышать пенсионный возраст и сократить кой-ко места в больницах
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Факт

49 минут назад
Все делаеться чтобы больше сдохло населения
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