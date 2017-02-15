Юные липецкие рукопашники задали жару в Орле (ФОТО)

А их старший товарищ провел яркий подготовительный бой.

В эти дни, как одни спортсмены-динамовцы федерации рукопашного боя успешно сражались в открытом первенстве Тамбовской области, их младшие товарищи успешно набирали боевой опыт в открытом чемпионате и первенстве Орла.

В этих соревнованиях приняли участие ребята школы боевых искусств Игоря Воротынцева возрастной категории 10-11 лет, которые также достойно защитили честь области.

Три липчанина – Иван Пушилин, Александр Бунин и Богдан Коровин стали победителями первенства Орла.

Дмитрий Скубаев, Максим Козодаев, Азат Карапетян, Артем Карапетян стали «серебряными» призерами соревнований. Федор Бесполденов, Павел Горяинов, Антон Душкин выиграли по «бронзовой» медали.







Настоящим украшением турнира стал бой известного липецкого бойца Максима Бочарникова, который приехал сражаться в Орел, рассматривая эти соревнования в качестве промежуточного старта перед крупными соревнованиями нового сезона. Максим буквально не оставил своему сопернику никаких шансов, убедительно продемонстрировав и психологическое, и физическое, и, само собой, техническое превосходство.