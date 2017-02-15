Спорт

сегодня, 16:07

Юные липецкие рукопашники задали жару в Орле (ФОТО)

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#Рукопашный бой #"Динамо" #школа Воротынцева
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Юные липецкие рукопашники задали жару в Орле (ФОТО)

А их старший товарищ провел яркий подготовительный бой.

В эти дни, как одни спортсмены-динамовцы федерации рукопашного боя успешно сражались в открытом первенстве Тамбовской области, их младшие товарищи успешно набирали боевой опыт в открытом чемпионате и первенстве Орла.

В этих соревнованиях приняли участие ребята школы боевых искусств Игоря Воротынцева возрастной категории 10-11 лет, которые также достойно защитили честь области.

Три липчанина – Иван Пушилин, Александр Бунин и Богдан Коровин стали победителями первенства Орла.

Дмитрий Скубаев, Максим Козодаев, Азат Карапетян, Артем Карапетян стали «серебряными» призерами соревнований. Федор Бесполденов, Павел Горяинов, Антон Душкин выиграли по «бронзовой» медали.

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Настоящим украшением турнира стал бой известного липецкого бойца Максима Бочарникова, который приехал сражаться в Орел, рассматривая эти соревнования в качестве промежуточного старта перед крупными соревнованиями нового сезона. Максим буквально не оставил своему сопернику никаких шансов, убедительно продемонстрировав и психологическое, и физическое, и, само собой, техническое превосходство.

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#Рукопашный бой #"Динамо" #школа Воротынцева
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