В Липецке нашли просроченные семена

Их вернут поставщику.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, в январе проконтролировано 205 партий овощных и цветочных культур в количестве более 718 тысяч пакетов, из них на соответствие посевных качеств отобрано 42 партии от 84 тысяч пакетов.



В результате мероприятий по контролю выявлена партия пакетированных семян с истекшим сроком годности. Выдано предписание о возврате данной партии поставщику.



При ввозе на территорию Российской Федерации проконтролировано 11 партий семян сельскохозяйственных культур объемом более 178 тонн. От данного семенного материала для лабораторных исследований на посевные качества и наличие ГМИ отобрано 22 пробы.



В результате контроля при ввозе на территорию Российской Федерации нарушений не выявлено.