Общество

сегодня, 16:03

В Липецке нашли просроченные семена

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#семена #овощи #цветы
В Липецке нашли просроченные семена

Их вернут поставщику.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, в январе проконтролировано 205 партий овощных и цветочных культур в количестве более 718 тысяч пакетов, из них на соответствие посевных качеств отобрано 42 партии от 84 тысяч пакетов.

В результате мероприятий по контролю выявлена партия пакетированных семян с истекшим сроком годности. Выдано предписание о возврате данной партии поставщику.

При ввозе на территорию Российской Федерации проконтролировано 11 партий семян сельскохозяйственных культур объемом более 178 тонн. От данного семенного материала для лабораторных исследований на посевные качества и наличие ГМИ отобрано 22 пробы.

В результате контроля при ввозе на территорию Российской Федерации нарушений не выявлено.
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#семена #овощи #цветы

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