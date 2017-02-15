Жители поселка Пасечки третий день обходятся без воды

Поплывший грунт осложнил ремонтные работы.

В Липецке жители поселка Пасечки уже третий день обходятся без воды. Причиной перебоев водоснабжения стали непредвиденные сложности при плановом обслуживании коммунальных сетей.



- В начале недели на водоводе диаметром 100 мм. начались плановые работы, - рассказали GOROD48 в пресс-службе АО "ЛГЭК". - Но закончить их в срок не удалось, этому помешали непредвиденные обстоятельства.



Оказалось, что водовод в поселке залегает на большой глубине, когда же специалисты ЛГЭК все таки добрались до трубы поплыл грунт. К тому же, рядом с водоводом оказался газопровод высокого давления. Все это затормозило и без того сложную работу. Тем не менее, специалисты ЛГЭК сумели заменить шесть метров водовода.



Воду в поселок все эти три дня доставляли цистернами. В ближайшее время энергетики планируют завершить аварийные работы.



