Общество

сегодня, 15:51

Жители поселка Пасечки третий день обходятся без воды

5 240
#коммунальная авария
Жители поселка Пасечки третий день обходятся без воды

Поплывший грунт осложнил ремонтные работы.

В Липецке жители поселка Пасечки уже третий день обходятся без воды. Причиной перебоев водоснабжения стали непредвиденные сложности при плановом обслуживании коммунальных сетей.

- В начале недели на водоводе диаметром 100 мм. начались плановые работы, - рассказали GOROD48 в пресс-службе АО "ЛГЭК". - Но закончить их в срок не удалось, этому помешали непредвиденные обстоятельства.

Оказалось, что водовод в поселке залегает на большой глубине, когда же специалисты ЛГЭК все таки добрались до трубы поплыл грунт. К тому же, рядом с водоводом оказался газопровод высокого давления. Все это затормозило и без того сложную работу. Тем не менее, специалисты ЛГЭК сумели заменить шесть метров водовода.

Воду в поселок все эти три дня доставляли цистернами. В ближайшее время энергетики планируют завершить аварийные работы.

5 240
#коммунальная авария

Комментарии (5)

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Цыганы воды боятся

38 минут назад
Зачем им вода
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Местный.

46 минут назад
Введите комментарийМестный. Для своих информирую. Откройте свой паспорт и вы увидете что уже давно не Заречье а просто г. Липецк и улица или переулок.
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Ну во первых поселок не Пасечки, а Заречье.

54 минуты назад
А во вторых действительно зачем им вода, когда на улице много снега......
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гость

58 минут назад
раз вы не знаете как называется поселок, то вы вообще не знаете о нашем существовании. Поселок называется Заречье. яма там с дом двухэтажный и причину слесаря все никак не могут найти. Еще свет отключали вчера и сегодня. вообще то у нас тут дети маленькие.
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Оля

сегодня, 16:25
Одуреть! Во-первых, "обходятся" - это вы так решили, что они обходятся!!! Во-вторых, "плановые работы" - в феврале месяце?
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