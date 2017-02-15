Липчанин обокрал свою же автомойку

Желание легкой наживы придется отработать.

Судья мирового суда №12 Правобережного судебного района Липецка вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчину привлекли к ответственности за кражу.



Как указано в приговоре, подсудимый совершил преступление в автомойке, где и работал. Кража произошла во время ночного дежурства. Из комнаты ожидания для клиентов пропали телевизор «Haier LE24M660» стоимостью 6 600 рублей, пульт от него ценой 499 рублей, сотовый телефон «Nokia 2330с-2» стоимостью 830 рублей. Наживой оказались и наличные: преступник скрылся с 5 250 рублями. Общая сумма ущерба составила 13 179 рублей. Установить преступника удалось по записям видеокамер.



В судебном заседании подсудимый заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке. Суд учел то, что у подсудимого двое малолетних детей на иждивении, и положительные характеристики с места жительства, а также раскаяние.



Мировой суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ в течение 200 часов.