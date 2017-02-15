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5 минут назад

Липчанку госпитализировали после столкновения двух иномарок

#авария #ДТП
Липчанку госпитализировали после столкновения двух иномарок

На развязке Стаханова-Катукова столкнулись "Киа" и "Митсубиси"

В Липецке около 15.00 на выезде с кольцевой развязки  Стаханова-Катукова столкнулись автомобили "Киа" и "Митсубиси": корейская иномарка ударила в бок японскую.

В аварии пострадала пассажирка "Киа" с сотрясением головного мозга женщину отвезли в больницу.

Движения транспорта в месте аварии затруднено. Потоки автомобилей направляют регулировщики ГИБДД.
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#авария #ДТП

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