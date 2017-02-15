Дело уральского ловца покемонов в храме передано в суд

Дело блогера, ловившего покемонов в храме, вышло на финишную прямую

Дело блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, передано в Верх-Исетский районный суд, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Свердловской области.



В начале августа Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статьям - возбуждение ненависти либо вражды (ст.282 УК РФ), нарушение права на свободу вероисповеданий (ст.148 УК РФ) и незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации (ст.138.1 УК РФ).



По версии следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 годов Соколовский снял и разместил на YouTube 9 роликов, которые, согласно экспертизе, содержали признаки унижения человеческого достоинства.



Во время обыска по месту жительства подозреваемого в арендованной квартире на улице Заводской также был найден фото-видеорегистратор, смонтированный в корпусе шариковой авторучки. Сейчас ловец покемонов находится под домашним арестом.