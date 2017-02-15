Общество
23 минуты назад
Липецкие доярки готовятся показать себя
Профессионалов ждут на соревновании.
Команда Липецкой области примет участие в финальных соревнованиях VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут 2-5 марта в городе Бердске Новосибирской области, сообщает управление сельского хозяйства региона.
Аграрии из разных регионов России будут соревноваться по девяти видам спорта, кроме того, они смогут попробовать свои силы в состязаниях с элементами профессиональных навыков – в конкурсе механизаторов, фигурном вождении на тракторах.
В программу VIII Всероссийских зимних сельских игр включены такие виды спорта, как лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров. Впервые за историю проведения зимних игр между сборными командами регионов России пройдут соревнования по мини-футболу.
Наш регион представят 12 сельских спортсменов из Данковского, Задонского, Елецкого и Измалковского районов. Вместе с ними на зимние сельские игры отправятся два тренера. Представители Липецкой области выступят в лыжных гонках, состязаниях механизаторов и дояров, покажут умение поднимать гири. Кроме того, на старт выйдет спортивная семья из Елецкого района.
Аграрии из разных регионов России будут соревноваться по девяти видам спорта, кроме того, они смогут попробовать свои силы в состязаниях с элементами профессиональных навыков – в конкурсе механизаторов, фигурном вождении на тракторах.
В программу VIII Всероссийских зимних сельских игр включены такие виды спорта, как лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров. Впервые за историю проведения зимних игр между сборными командами регионов России пройдут соревнования по мини-футболу.
Наш регион представят 12 сельских спортсменов из Данковского, Задонского, Елецкого и Измалковского районов. Вместе с ними на зимние сельские игры отправятся два тренера. Представители Липецкой области выступят в лыжных гонках, состязаниях механизаторов и дояров, покажут умение поднимать гири. Кроме того, на старт выйдет спортивная семья из Елецкого района.