Общество

23 минуты назад

Липецкие доярки готовятся показать себя

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#Соревнование #конкурс
Липецкие доярки готовятся показать себя

Профессионалов ждут на соревновании.

Команда Липецкой области примет участие в финальных соревнованиях VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут 2-5 марта в городе Бердске Новосибирской области, сообщает управление сельского хозяйства региона.

Аграрии из разных регионов России будут соревноваться по девяти видам спорта, кроме того, они смогут попробовать свои силы в состязаниях с элементами профессиональных навыков – в конкурсе механизаторов, фигурном вождении на тракторах.

В программу VIII Всероссийских зимних сельских игр включены такие виды спорта, как лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров. Впервые за историю проведения зимних игр между сборными командами регионов России пройдут соревнования по мини-футболу.

Наш регион представят 12 сельских спортсменов из Данковского, Задонского, Елецкого и Измалковского районов. Вместе с ними на зимние сельские игры отправятся два тренера. Представители Липецкой области выступят в лыжных гонках, состязаниях механизаторов и дояров, покажут умение поднимать гири. Кроме того, на старт выйдет спортивная семья из Елецкого района.
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#Соревнование #конкурс

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